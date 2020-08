Calendario basket, Gandini “Si riparte con entusiasmo”

La Lega Basket Serie A ha reso noto ufficialmente il calendario completo della regular season della LBA Serie A 2020-21 che vedrà al via 16 squadre. Ieri un errore tecnico aveva anticipato per un breve periodo lo stesso calendario. “Gli uffici della LBA avevano anticipato il calendario alla società che gestisce il sito perché provvedesse, nei tempi tecnici necessari, alla sua impaginazione e al successivo inserimento nelle varie sezioni del sito, a partire dalle pagine dedicate ai singoli team, senza pubblicarlo sino all’orario previsto per sua diffusione, giovedì 20 alle ore 12: un errore ne ha causato l’anticipata pubblicazione” scrive la Lega in una nota spiegando il disguido.

