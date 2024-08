calendario-champions:-esordio-da-brividi-per-il-milan-con-il-liverpool-a-san-siro

Ecco la prima giornata del calendario

Roma, 31 ago. (askanews) – Le avversarie di ciascuna squadra si conoscevano già, ma adesso sono ufficiali anche i calendari: esordio da brividi per il Milan che ospita a San Siro il Liverpool alla prima giornata martedì 17 alle 21. Lo stesso giorno alle 18.45 c’è Juventus-PSV. L’Inter debutta mercoledì 22 settembre all’Etihad contro il City di Guardiola alle 21, sempre mercoledì alle 18.45 il Bologna ospita ko Shakhtar Donetsk. Giovedì 19 settembre alle 21 big match anche per l’Atalanta che gioca in casa contro l’Arsenal.

Questa la prima giornata del calendario di Champions:

Martedì 17 settembre 18:45 BSC Young Boys – Aston Villa FC 18:45 Juventus – PSV Eindhoven 21:00 AC Milan – Liverpool FC 21:00 FC Bayern Monaco – Dinamo Zagabria 21:00 Real Madrid C.F. – VfB Stoccarda 21:00 Sporting Clube de Portugal – LOSC Lille

Mercoledì 18 settembre 18:45 AC Sparta Praga – FC Salisburgo 18:45 Bologna FC 1909 – FC Shakhtar Donetsk 21:00 Celtic FC – èK Slovan Bratislava 21:00 Club Brugge KV – Borussia Dortmund 21:00 Manchester City – Inter 21:00 Paris Saint-Germain – Girona FC

Giovedì 19 settembre 18:45 Feyenoord – Bayer Leverkusen 18:45 Stella Rossa – SL Benfica 21:00 AS Monaco – FC Barcellona 21:00 Atalanta BC – Arsenal FC 21:00 Atletico Madrid – RB Lipsia 21:00 Brest – SK Sturm Graz