Calendario Coppa Italia: le date

A gennaio prenderà il via il tabellone principale della competizione nazionale, gli incontri in programma tra il 13 ed il 20 gennaio del 2021, saranno disputati in gara secca. Juventus-Genoa e Napoli-Empoli, entrambi con il fischio d’inizio il prossimo 13 gennaio, ecco il programma completo:

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

