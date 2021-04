ROMA – “Calendarizzato in commissione giustizia il ddl Zan”. Lo scrive su Twitter la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi.

“La legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”. Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato Pd.

ITALIA VIVA: “IL NOSTRO APPORTO È STATO DECISIVO”

“Finalmente il Ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione giustizia, grazie all’apporto decisivo di Italia Viva. Un passaggio fondamentale per approdare ad una legge che il Paese aspetta”. Lo dice il gruppo Italia Viva in Senato.

OSTELLARI: COMMISSIONE SPACCATA, SARÒ IO RELATORE DDL ZAN

“Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative. Il regolamento prevede che il relatore di ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della Commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega”. Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

ALLE 18 INCONTRO VIRTUALE DEL PD LAZIO SUL DISEGNO DI LEGGE

Nel frattempo, il Pd Lazio ospiterà sulla propria pagina Facebook oggi alle 18 un incontro virtuale sul disegno di legge contro l’omotransfobia, a cui parteciperanno l’onorevole Pd Alessandro Zan, relatore alla Camera del disegno di legge, le senatrici Pd Monica Cirinnà e Valeria Fedeli e Cecilia D’Elia, portavoce nazionale delle democratiche. Concluderà l’incontro il Senatore e Segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. Come contrastare i crimini d’odio, tutela delle persone, diritti civili, discriminazioni, hate speech sono questi alcuni dei temi su cui si articolerà il dibattito. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ‘Partito Democratico del Lazio’.

