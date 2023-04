Calice Prosecco su prima moneta serie Cultura gastronomica della Zecca

Presentata a Vinitaly. Zanette: premia nostro sistema produttivo

Milano, 6 apr. (askanews) – Un calice di Prosecco abbinato alla Granseola appare sulla prima moneta del Veneto della serie “Cultura enogastronomica italiana” realizzata dal Poligrafico e dalla Zecca dello Stato. La moneta, che appartiene alla collezione numismatica 2023, è stata presentata alla 55esima edizione di Vinitaly che si è chiusa ieri a Veronafiere.

“Sono orgoglioso che sia stata scelto la nostra Denominazione per il nuovo conio dedicato al Veneto” ha commentato il presidente della Doc Prosecco, Stefano Zanette, spiegando che “si tratta di un riconoscimento al nostro sistema produttivo che, con l’impegno di oltre 10.300 viticoltori, 1.170 vinificatori e 364 case spumantistiche, ha costruito anno dopo anno un’eccellenza del Made in Italy apprezzata in tutto il mondo”. “Ora spetta a noi fare sì che questo risultato si preservi nel tempo – ha concluso – questo è il vero significato della ‘sostenibilità’”.

La moneta è stata realizzata in cupronichel dall’artista incisore Marta Bonifacio e prodotta nelle officine della Zecca, e possiede un valore nominale di 5 euro. Ne sono disponibili 15mila pezzi in versione Fior di Conio.

È una moneta con elementi colorati che sul dritto presenta in primo piano un calice di Prosecco e un piatto con la Granseola, mentre sullo sfondo riporta una gondola, il Ponte di Rialto e una composizione di onde stilizzate. Sul rovescio, in alto, su uno sfondo decorato con stelle a otto punte, è stato evidenziato il Leone alato di Bassano del Grappa tratto dalla Cappella degli Scrovegni di Padova, secolare simbolo della regione Veneto, mentre in basso, a destra, un prospetto di Villa Almerico Capra detta la Rotonda di Palladio, ritratta come si presentava nel progetto originario.

