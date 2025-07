“calici-di-stelle”:-in-umbria-degustazioni-e-eventi-con-18-cantine

Milano, 26 lug. (askanews) – Torna in Umbria l’appuntamento con “Calici di Stelle”, promosso dal Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, che dal 26 luglio al 10 agosto 2025 proporrà un calendario diffuso di eventi in tutta la regione. L’iniziativa coinvolgerà borghi, colline e Cantine con degustazioni, cene in vigna, musica dal vivo, visite in Cantina, osservazioni astronomiche e spettacoli.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con enti locali, operatori culturali e associazioni territoriali, intende valorizzare il patrimonio vitivinicolo regionale e sostenere il turismo enogastronomico. “‘Calici di Stelle’ è uno degli eventi simbolo del nostro Movimento e rappresenta l’anima più autentica del vino umbro: quella che unisce territorio, accoglienza, cultura e passione” dichiara Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria, aggiungendo che “il successo dell’edizione 2024 è la dimostrazione che il pubblico cerca esperienze vere, in luoghi belli, con persone vere. E l’Umbria sa offrire tutto questo”.

Tra gli appuntamenti dell’edizione 2025 è in programma il 31 luglio a Foligno (Perugia) una serata speciale a Palazzo Trinci, con la partecipazione del mezzosoprano Ayana Sambuu Zandraa, degustazioni di vini umbri, pizza gourmet e visita alla mostra d’arte “Costellazioni. Tutto il cielo possibile”, in collaborazione con CoopCulture.

Diciotto le Cantine partecipanti: Agricola Mevante (Bevagna), Antonelli San Marco (Montefalco), Az. Agr. Carini (Perugia), Cantina Baldassarri (Collazzone), Cantina Daniele Rossi (Torgiano), Di Filippo (Cannara), Dionigi (Bevagna), Fattoria di Monticello (San Venanzo), Goretti (Perugia), Le Cimate (Montefalco), Lungarotti (Torgiano), Lungarotti Montefalco (Montefalco), Palazzone (Orvieto), Saio (Assisi), Scacciadiavoli (Montefalco), Tenuta Castelbuono (Bevagna), Tenuta Freddano (Orvieto) e Terre Margaritelli (Torgiano).

L’edizione 2024 aveva visto la partecipazione di oltre 5.000 persone e più di 30 Cantine, con una rete crescente di Comuni, da Montefalco (Perugia) a Todi (Perugia), da Orvieto (Terni) a Torgiano (Perugia), fino a borghi come Monteleone d’Orvieto (Terni).

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, riunisce oltre 60 aziende associate e promuove eventi e iniziative per favorire l’accoglienza innovativa, la salvaguardia dell’ambiente e la sensibilizzazione al consumo consapevole.