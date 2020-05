Callejon a Napoli per altri tre mesi, Siviglia e Valencia alla porta: i dettagli

Dopo sette anni di Napoli e maglia azzurra Josè Maria Callejon potrebbe andar via. L’intesa con il club partenopeo, infatti, non arriva e la settimana prossima sarà decisiva. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, le sirene spagnole attraggono il calciatore che tornerebbe così in patria.

CALLEJON AD UN PASSO DALL’ADDIO

“S’è esaurita la magia e ora che s’avvicina il suono della sirena, si passerà ai saluti. In sette anni ha rappresentato una plusvalenza tecnica, adesso lo aspettano al Valencia o al Siviglia, mentre il Napoli sa che per tre mesi ancora – perché il 30 giugno è slittato in avanti – potrà sempre andare a rovistare là in fondo, in una siepe virtuale dove un piccolo avvoltoio si è adagiato silenziosamente”.

ULTIMI CONTATTI COL NAPOLI

Secondo quanto riferito da Il Mattino stamane in edicola, per José Maria Callejon ci sono ancora speranze di rinnovo. Settimana prossima, infatti, dovrebbero esserci nuovi contatti con la società.

La settimana prossima, tra il Napoli e Callejon, ci sarà un nuovo contratto per decidere cosa ne sarà del calciatore dalla fine del mese prossimo. Ad ora non è stata trovata ancora alcuna soluzione ed il calciatore sembra in procinto di lasciare. Non è, però, detta l’ultima parola. Si potrebbe ragionare su un accordo annuale per un’ultima stagione con la maglia del Napoli addosso.

