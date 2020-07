Callejon e Mertens sono arrivati a Napoli nel 2013 con Rafael Benitez. Gli azzurri hanno sempre fatto del tridente del Napoli prima con Higuain e poi solisti con Lorenzo Insigne: ormai sono nella storia. Com’è giusto che sia è difficile lasciarli andare via…

Callejon verso l’addio: Mertens gli dedica il gol

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Mertens alla fine ha deciso di rimanere, mentre José Maria Callejon andrà via: le strade degli azzurri questa volta sembrano destinate davvero a dividersi. Il belga però non si è arreso e, come evidenziato anche dall’edizione odierna de Il Mattino, ieri al gol ha voluto indicare Callejon: “José ha scelto di rimanere praticamente gratis, sapere che può andare via mi fa un po’ male”, così Dries Mertens sull’amico spagnolo. Gol con dedica condito con un’esultanza che mima “A testa alta“.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Callejon a un passo dall’addio: Mertens gli dedica il gol. L’episodio appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento