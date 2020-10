Callejon è già idolo dei tifosi della Fiorentina: stoccata pazzesca al neo-juventino Chiesa

Per i tifosi napoletani questo è un colpo al cuore. Il trasferimento di José Maria Callejon alla Fiorentina non può lasciare indifferente chi ama la maglia azzurra. Dopotutto la Fiorentina è quella squadra che due anni fa ha distrutto i sogni di gloria dei Sarri boys.

Soffermiamoci però su un’uscita, in particolare, dell’ex esterno partenopeo: “Ho scelto la Fiorentina perché mi piace molto come squadra, mi piace Firenze e sicuramente dopo Napoli volevo restare in Italia, per la mia famiglia e per le mie figlie. Voglio fare bene per i tifosi e per la società. Io erede di Chiesa? Non sono Chiesa, sono Jose Maria Callejon. Lui è molto forte e farà bene dove andrà ma io sono qui per fare il mio lavoro e per fare contenti i tifosi“.

A giudicare dai forum di supporter toscani, il popolo viola è letteralmente impazzito di fronte a queste dichiarazioni. I fiorentini non perdonano al loro ex pupillo di aver accettato l’offerta dell’eterna rivale bianconera.

Callejon vanta 573 presenze e 135 gol tra Napoli, Real Madrid ed Espanyol. Nel suo Pamares figurano: 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Come si può dire che un calciatore così dovrà raccogliere l’eredità di Chiesa? Ricordiamo che Federico Chiesa è andato solo una volta in doppia cifra e, al momento, non è paragonabile all’ex Napoli e Real Madrid.

