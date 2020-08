Callejon gioca l’ultima partita a Napoli: addio imposto per motivi d’età

Napoli-Lazio, l’ultima partita al San Paolo di José Maria Callejon. L’attaccante spagnolo dopo sette anni lascerà la maglia azzurra per tornare in Spagna. Il motivo dietro l’addio è dovuto principalmente al fattore anagrafico. Una separazione imposta dal Napoli, come spiega l’edizione odierna de La Repubblica. Il futuro sarà nuovamente in Liga, che aveva lasciato proprio per il trasferimento in Serie A.

Callejon-Napoli, addio imposto per motivi d’età

L’11 luglio 2013 passa a titolo definitivo al Napoli, insieme a Gonzalo Higuaín, per circa 10 milioni di euro, con cui firma un contratto quadriennale. L’attaccante spagnolo ha scelto di indossare la maglia numero 7, appartenuta in precedenza a Edinson Cavani.

Il 25 agosto bagna con un gol l’esordio in campionato con la casacca azzurra, aprendo le marcature della vittoria casalinga contro il Bologna (3-0). Il 22 ottobre realizza la sua prima rete europea con la maglia del Napoli, aprendo le marcature della partita di Champions League vinta 1-2 in casa del Olympique Marsiglia. Contribuisce alla vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli in particolare segnando reti decisive negli ottavi contro l’Atalanta (doppietta) e in semifinale di ritorno contro la Roma. Chiude il torneo con 3 gol che lo fanno diventare capocannoniere (secondo spagnolo a riuscirci dopo Joaquín Peiró) insieme ad altri sei giocatori. In totale, invece, conclude la sua stagione con 47 presenze e 20 gol (15 in campionato, 3 in coppa e 2 in Champions).

Comincia la sua seconda stagione al Napoli realizzando 7 gol nelle prime 8 giornate di campionato. Il 22 dicembre vince ai calci di rigore la Supercoppa italiana contro Juventus, nonostante sia uno dei giocatori partenopei a fallire il proprio tiro dal dischetto. Nella partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League contro il Wolfsburg, disputata il 23 aprile, realizza il gol del momentaneo 1-0, decisiva nel risultato finale (2-2) e verso la qualificazione del Napoli alla semifinale, poi persa col Dnipro (2-1 tra andata e ritorno). Conclude la sua stagione con 59 presenze e 12 gol (11 in campionato, 1 in Europa League).

Nella terza stagione al Napoli trova i primi gol stagionali il 17 settembre con la doppietta realizzata ai danni del Club Bruges nella prima partita della fase a gironi di Europa League conclusasi 5-0 per gli azzurri. Il 31 gennaio 2016 trova la prima doppietta stagionale in campionato contro l’Empoli (5-1). Chiude la stagione con 47 presenze e 13 gol (7 in campionato, 1 in Coppa Italia e 5 in Europa League).

Il 29 ottobre 2017 segna il gol del secondo vantaggio del Napoli contro il Sassuolo (terminata 3-1): grazie a questo gol Callejon diventa il maggior cannoniere spagnolo della Serie A con 52 gol. Il 20 ottobre 2018 in occasione della gara contro l’Udinese disputa per la prima volta 90 minuti con la fascia di capitano del Napoli.

L’ultima stagione

Il 20 gennaio 2019 torna al gol aprendo le marcature nella partita di campionato vinta in casa ai danni della Lazio per 2-1. Il 28 aprile seguente in occasione della partita vinta in casa del Frosinone raggiunge quota 300 presenze con la maglia azzurra. In questa stagione sforna anche 10 assist in campionato.

L’ ultima partita dello spagnolo con la compagine napoletana si è conclusa l’ 1 agosto 2020 nella partita contro la Lazio vinta 3-1 dalla squadra partenopea. Dopo la partita il suo contratto è terminato e non ha deciso di rinnovare col Napoli.

The post Callejon gioca l’ultima partita a Napoli: addio imposto per motivi d’età appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento