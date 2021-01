Callejon, la foto negli spogliatoi del Napoli fa infuriare i tifosi della Fiorentina!

Sette anni di passione che difficilmente si potranno cancellare. Un amore che non si può sopire, nemmeno dopo una cocente sconfitta. Callejon e il Napoli, un idillio destinato a durare nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi azzurri. La prima volta da avversario dello spagnolo però ha avuto anche un risvolto polemico.

Tifosi viola infuriati con Callejon per una foto del post-gara

Nelle ore successive alla gara è circolata sul web un immagine ritraente un sorridente Callejon in compagnia dello staff medico del Napoli. È bastato questo per far insorgere la rabbia dei tifosi viola, che sul web hanno commentato l’episodio non lesinando critiche ed offese all’ex esterno azzurro. Pronta la replica della società toscana che ha chiarito l’accaduto spiegando che a Callejon gli è stato chiesto di fare una foto per ricordo, ignaro che poi questa sarebbe stata pubblicata. Lo scatto è stato poi rimosso dal web.

