Callejon – Napoli, oggi possibile la firma per il prolungamento -SKY

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare in merito alle ultime in casa Napoli e la situazione di Callejon.

Callejon Napoli, le ultime

“Oggi Callejon dovrebbe firmare il rinnovo fino al 30 agosto. Si tratta del giusto epilogo per la sua storia a Napoli. Domani, inoltre, potrebbe partire titolare insieme a Mertens contro la SPAL. A centrocampo, invece, spazio a Lobotka. Demme, infatti, in nottata è diventato papà. Zielinski e Fabiàn lo affiancheranno. In difesta ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj mentre arrivano conferme per la coppia centrale composta da Koulibaly e Maksimovic”.

Le ultime sull’accordo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dei temi caldi in casa azzurra, soffermandosi sul prolungamento di José Callejon.

“La trattativa è stata complicata, ci sono tanti fattori tra cui le posizioni che si cristallizzano. Ognuno legittimamente resta fermo sulle proprie idee, non è sempre una questione di soldi. Spesso va trovato l’equilibro e un’intesa che prima non c’era. Bisogna fare i complimenti al calciatore e a De Laurentiis. È bello che Callejon possa concludere così la stagione, per ciò che ha dato. Al di là degli aspetti tecnici, a livello economico parliamo di cifre e situazioni che non fanno impallidire il giocatore o la società. Secondo me c’è stato il coinvolgimento emotivo da parte di tutti”.

