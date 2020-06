Callejon resta fino al 31 agosto, accordo in extremis: merito di Gattuso e compagni

Napoli-SPAL è stata una gara strana: domani Andrea Petagna sarebbe dovuto già essere un calciatore azzurro, Callejon dire addio dopo sette anni da titolare inamovibile. Eppure l’emergenza coronavirus ha sconvolto la stagione, rimandando il finale di due mesi. L’attaccante spallino resta a Ferrara per altri due mesi, lo spagnolo trova l’accordo individuale con il club. Proprio di questo accordo parla l’edizione odierna de La Repubblica.

Callejon resta fino al 31 agosto: merito di Gattuso e compagni



Come quello trovato in extremis tra Aurelio De Laurentiis e José Callejon, pure lui a segno ieri a Napoli. Lo spagnolo non ha rinnovato e dopo sette stagioni in Italia poteva quindi liberarsi a parametro zero domani sera, come ha fatto Cavani col Psg rinunciando alla Champions. Sono stati Gattuso e i compagni a convincerlo a rinviare l’addio al 31 agosto, evitando così di terminare in anticipo e senza un saluto la sua storia di amore con la maglia azzurra.

