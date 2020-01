Callejon ritrova il suo Napoli: contro la Fiorentina potrebbe raggiungere un nuovo record personale

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina, l’attaccante del Napoli, Josè Callejon sembrerebbe essere tornato un titolare inamovibile. Lo spagnolo, dopo un periodo in panchina, è tornato ad occupare il suo solito posto sia nel match contro l’Inter che in quello contro la Lazio. Nella giornata di domani, in cui la compagine partenopea dovrà vedersela contro la Fiorentina, lo spagnolo potrebbe staccare un record importante.

Il dato

La figura di Callejon ha colpito tutti gli ultimi allenatori passati a Napoli. Una situazione che gli ha permesso di entrare nella classifica dei calciatori con il maggior numero di presenza in maglia azzurra. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, se domani dovessi essere in campo contro la Fiorentina, potrebbe raggiungere un suo record personale:

“José Callejón potrebbe raggiungere Luciano Comaschi (241 presenze) all’8º posto della

classifica per partite giocate con il Napoli in Serie A TIM: la sua ultima rete in campionato

risale proprio alla 1ª giornata di questa stagione contro la Fiorentina”.

