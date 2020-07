Callejon sempre più nella storia: raggiunto un ex azzurro. I dettagli

Il Napoli cade a Bergamo, ma Callejon può festeggiare un altro traguardo. Nonostante la sconfitta, rimane da registrare un record per José Maria Callejon.

Callejon raggiunge Ciro Ferrara. Altro record per lo spagnolo

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/DAZN_IT/status/1278767589443895299″]

Il calciatore azzurro ha raggiunto a 247 presenze in Serie A Ciro Ferrara. Nonostante le voci di addio (per mancato rinnovo), José continua a scrivere la storia azzurra: 247 presenze in Serie A e 339 complessive (Coppa Italia e coppe europee). Un uomo che resterà nel cuore dei tifosi.

