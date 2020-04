L’attaccante del Napoli José Maria Callejon continua ad allenarsi a casa propria, in vista del ritorno in campo. A casa, ma non solo. Oggi lo spagnolo è sceso nella strada della propria abitazione per un po’ di jogging ed esercizi con il pallone. Tocco delicato come al solito, giochi di gambe ed una forma ottima nonostante la quarantena. I calciatori azzurri non perdono la migliore condizione fisica, come dimostra appunto il video pubblicato sui social dalla moglie di Callejon.

The post Callejon si allena in quarantena: per le strade di Napoli con il pallone | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento