José Maria Callejon è intervenuto ai microfoni DAZN nel pre-partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

Arriviamo bene davanti alla porta, facciamo tanti tiri ma poi sono segniamo pochi gol. Certe cose si migliorano allenandosi, bisogna essere concentrati al massimo quando calciamo in porta per fare gol.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-FIORENTINA!

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski, Callejon; Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Gattuso conferma David Ospina in porta dopo le due gare contro Lazio in campionato e Perugia in campionato. Difesa azzurra rimaneggiata: Luperto torna in campo e fa da terzino con Hysaj, mentre i centrali saranno ancora Manolas e Di Lorenzo. Demme e Lobotka, i due nuovi acquisti siederanno in panchina. Arek Milik è stato premiato questa per le 100 presenze in azzurro (guarda qui la foto): una magli celebrativa consegnata al numero 99 dal connazionale e compagno di squadra Piotr Zielinski.

The post Callejon: “Tanti tiri, pochi gol. Dobbiamo stare più concentrati” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento