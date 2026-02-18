mercoledì, 18 Febbraio , 26

Napoli, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato 45enne

(Adnkronos) - Tentativo di rapimento di un bambino...

Vinicius-Prestianni, bufera per accuse di razzismo in Champions League

(Adnkronos) - Un'accusa di razzismo scuote la Champions...

Farmaci, Caruso (Gemelli): “Depemokimab riduce riacutizzazioni asma con infiammazione T2”

(Adnkronos) - "Gli studi hanno dimostrato una riduzione...

Milano Cortina, azzurri ancora a caccia di medaglie – La diretta

(Adnkronos) - Undicesimo giorno di gare a Milano...
caltanissetta,-arresti-domiciliari-per-il-deputato-di-forza-italia-michele-mancuso
Caltanissetta, arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso

Caltanissetta, arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso

DALL'ITALIA E DAL MONDOCaltanissetta, arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione “per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanissetta”. I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l’accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.  

La Squadra mobile e lo Sco di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Caltanissetta nei confronti del deputato dell’Ars Mancuso e di Lorenzo Gaetano Tricoli, per i quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per i rappresentanti legali e componenti dell’associazione ASD Genteemergente, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. Per loro anche il divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 12 mesi. 

“L’addebito provvisorio riguarda la ricezione da parte di Mancuso di una somma pari a 12.000 € consegnata in tre tranche per favorire l’associazione Genteemergente, destinataria di fondi pubblici pari a 98.000 €, che erano stanziati per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta”, si legge in una nota a firma del Procuratore Salvatore De Luca. Per il deputato Mancuso la Procura aveva ipotizzato la corruzione per un atto contrario e doveri di uffici. “Nel provvedimento il GIP ha valutato con la massima attenzione le versioni fornite dagli indagati in sede di interrogatorio preventivo il 22 gennaio, ritenendole indonei a giustificare i gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini, ferma restando alla presunzione di innocenza sino ad eventuale sentenza irrevocabile di condanna”, dice il Procuratore De Luca. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.