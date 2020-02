La strategia degli indagati finiti in manette puntava sull’annientamento totale delle vittime

Avevano deciso di attuare una strategia volta ad “annientare” le vittime attraverso calunnie e attentati incendiari. Un’attività di stalking scoperta e disarticolata dai carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli) che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di quattro indagati (dei quali non sono state fornite le generalità) accusati a vario titolo e in concorso oltre che di stalking anche di incendio doloso, detenzione di sostanze stupefacenti e materiale esplodente e calunnia aggravata.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Calunnie e attentati incendiari, 4 arresti per stalking nel Napoletano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento