Nuova edizione ricca di novità e un’opportunità unica per i giovani talenti!

Ospite d’onore Dolcenera

Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 20:30, nella Villa Comunale Calvisia, si terrà la nuova edizione del Calvizzano Festival d’Autore, che rientra nell’ambito del Caivano Campania Cultura Festival.

La città di Calvizzano, in provincia di Napoli, anche quest’anno si prepara ad accogliere artisti, musicisti e appassionati provenienti da tutto il territorio nazionale, per celebrare la creatività e l’ingegno in tutte le loro forme.

Il festival si rinnova con tante novità pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani musicisti emergenti, provenienti da Piemonte, Liguria, Basilicata, Campania e dall’isola di Malta, che avranno la possibilità di farsi conoscere a livello nazionale partecipando al contest canoro.

Lo slogan scelto per la kermesse è: “La musica al centro della città”, perché il festival offrirà un palcoscenico vibrante per esibizioni di artisti appartenenti a diversi generi musicali, proprio nel cuore di Calvizzano: la Villa Comunale Calvisia. La serata sarà condotta da Francesco Mennillo e Mariangela Chianese. La direzione artista sarà a cura di Danilo Festinese e Giuseppe Cavallo.

Anche quest’anno sarà conferito il Premio Speciale della Critica, dedicato alla memoria di Sara Ricciardiello. La sua famiglia, con grande sensibilità, ha scelto di stanziare una somma in denaro per il vincitore di questo riconoscimento. Un gesto per onorare il ricordo di Sara e sostenere il talento dei giovani artisti.

Ospite d’onore della serata sarà Dolcenera, che si esibirà in concerto accompagnata dalla sua band: Pietro Venza (chitarra), Simone Lanzillotti (batteria), Guglielmo Molino (basso) e Mattia Piscitelli (tastiere).

Come di consueto, la partecipazione al Calvizzano Festival d’Autore è gratuita.

Il festival è promosso dal Comune di Calvizzano e realizzato con il contributo della Regione Campania, attraverso fondi regionali e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito delle attività culturali promosse da Scabec, società in house della Regione per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’edizione 2025 si avvale della collaborazione di Radio CRC in qualità di media partner ufficiale, a supporto della promozione dell’evento e della diffusione del talento musicale giovanile.

Il brano del vincitore sarà registrato in uno studio professionale con tecnici professionisti e sarà trasmesso in radio e pubblicato sulle principali piattaforme digitali, offrendo un’ulteriore vetrina.

A decretare il vincitore saranno le due giurie, quella composta dai giornalisti Umberto Chiariello, Donato Martucci, Teresa Frascogna, Francesca Caggiati e Margherita Salemme e quella artistica presieduta da Fabrizio Berlincioni, paroliere e autore televisivo italiano. Con lui Carla Ciccarelli, Presidente del Conservatorio San Pietro a Majella, Pasquale Mallardo, professore di musica, ⁠Gualtiero Lamagna, Presidente di JamManouche APS, polistrumentista presso orchestra europea della Pace, Don Ciro Tufo, Parroco della Chiesa di San Giacomo Apostolo di Calvizzano, Mario Coppeto, Presidente della Fondazione Roberto Murolo Ets e Direttore di CasaMuseoMurolo.