Calza della Befana in 9 case su 10: più cioccolato e caramelle meno carbone

Milano, 3 gen. (askanews) – Calza della befana in arrivo in nove case su 10 la mattina del sei gennaio. Caramelle, cioccolatini e barrette di cioccolato riempiranno di dolcezza il risveglio di grandi e bambini, che da qualche anno devono essere diventati più buoni se ricevono sempre meno carbone (di zucchero), una volta dono immancabile della strega buona. A raccontare questo rapporto tra i bambini e la Befana un’indagine realizzata da AstraRicerche per Unione italiana food, l’associazione di categoria aderente a Confindustria.

Quasi tutti i genitori intervistati (95%) hanno ammesso di assaggiare le caramelle presenti nella calza dei propri figli, un momento capace di farli sentire di nuovo bambini (47%), e di autentica condivisione familiare (35%). Ma che la calza rappresenti qualcosa di significativo e gioioso anche “da grandi” è evidenziato dal fatto che 7 italiani adulti su 10 la ricevono o la regalano ad altri adulti. Un’usanza, dunque, che resiste al tempo, cambia pelle ma non perde forza. Ma l’arrivo della Befana anche nell’immaginario collettivo dei più piccoli continua a rappresentare un momento magico: oltre 7 bambini su 10 nel nostro Paese credono a questo leggendario personaggio natalizio.

E tra i prodotti protagonisti della calza ci sono le caramelle (79%), che insieme a cioccolatini (86%) e barrette di cioccolato (83%) si spartiscono il podio dei prodotti preferiti. Il celebre carbone di zucchero, una volta immancabile, perde invece un po’ di terreno, pur restando presente nelle calze di 4 bambini su 10. Chiudono questa classifica la liquirizia (26%) e i succhi di frutta (20%).

Tra le caramelle preferite da trovare nella calza in testa le morbide/gommose (83%), seguite dai lecca-lecca, prodotto senza tempo che ottiene il 70% delle preferenze, dalle gelée (55%) e dalle ripiene (49%), mentre le caramelle dure si collocano leggermente più indietro (32%).

Ma quali sono i gusti che i bambini amano trovare nella propria calza? La fragola va per la maggiore ottenendo il 61% delle preferenze, seguita a poca distanza dalla cola (56%). Apprezzati i gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%), più distanziati i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%).

L’arrivo della Befana continua a essere per i più piccoli un momento incantato, con delle differenze rispetto all’età. Crede alla Befana quasi la totalità (97%) dei bambini dai 4 ai 6 anni mentre questo dato scende al 63% per i bambini tra i 6 e i 9 anni. Tra i 13-14enni il 31% dice di crederci ancora, forse per assicurarsi la calza al risveglio il 6 gennaio. E poi c’è un 4% dei bambini che, invece, non ha mai creduto alla Befana.