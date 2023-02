Calzolari: Slow Wine Fair dimostra importanza fiere agroalimentari

Presidente BolognaFiere: fiere occasione per ragionare di sostenibilità

Milano, 26 feb. (askanews) – “La Slow Wine Fair è la prova di quanto importanti siano le fiere per il comparto agroalimentare anche in questo 2023, come riscontriamo dalla presenza significativa di espositori e visitatori. Le fiere supportano chi produce in una logica di distretti territoriali, ma rappresentano anche un’occasione per riflettere, definire strategie e confrontarsi con chi mette in cantiere nuove regole per il settore. A BolognaFiere, in particolare, oltre alla Slow Wine Fair inaugurata oggi, a Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale, e a Marca, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, a novembre avremo il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti. Un calendario che dimostra come la fiera sia sempre più un luogo in cui si può ragionare in termini di sostenibilità, con una grande attenzione al locale e al nazionale, e al contempo una forte apertura all’export e all’internazionalità”. Lo ha detto il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari,all’inaugurazione della seconda edizione della Slow Wine Fair, la manifestazione organizzata dal polo fieristico bolognese e con la direzione artistica di Slow Food, che da oggi a martedì 28 riunisce 750 produttori di vino “buono, pulito e giusto” da tutta Italia e da altri 21 Paesi.

