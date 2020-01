In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Calzona, ex vice di Sarri, che ha parlato della prossima sfida di campionato tra Napoli e Juventus.

LE PAROLE

“Sono con De Zerbi e spero di tornare in tempo per vedere Napoli-Juventus, altrimenti dovrò registrarla e guardarla con calma. Dopo la vittoria con la Lazio, si deve dare continuità e fare una prestazione di livello contro la Juventus. Cosa non funziona nella fase difensiva della Juventus? È difficile giudicare da fuori, perché non si conosco i giocatori. Sarri sicuramente sa quali sono i problemi e li risolverà. Gattuso? Ha dimostrato col Milan di essere un allenatore di spessore. Non conosco la sua metodologia, ma ha ereditato una situazione difficile e ha dovuto dare subito una scossa. Un po’ di tempo per risollevare la situazione gli va dato. Ha dimostrato col Milan di sfiorare la Champions League con un organico non alla pari di quello attuale“.

The post Calzona: “Gattuso allenatore di spessore, ha ereditato una situazione difficile ed imprimere subito la sua idea” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento