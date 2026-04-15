camavinga-espulso,-caos-in-bayern-monaco-real-madrid.-in-spagna:-“ingiustizia”

(Adnkronos) –

Caos e proteste in Bayern Monaco-Real Madrid. Oggi, mercoledì 15 aprile, i tedeschi hanno battuto gli spagnoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, imponendosi per 4-3 al termine di una partita spettacolare condizionata però dall’espulsione, contestatissima, di Eduardo Camavinga nel finale di partita.

Succede tutto all’86’. Il centrocampista francese, subentrato nel corso del secondo tempo, riceve un primo cartellino giallo al 78′, rimediando la seconda ammonizione dopo soli otto minuti. Il motivo? Perdita di tempo. Sul punteggio di 3-2 per i suoi, e quindi con il discorso qualificazione in perfetta parità, Camavinga porta a spasso il pallone per il campo e lo allontana per rallentare la ripresa del gioco bavarese, ma l’arbitro Vincic estrae il secondo giallo e conseguente cartellino rosso.

Furiose le proteste del Real Madrid, con Vinicius che applaude ironicamente al direttore di gara, e gli uomini di Arbeloa che prendono subito due gol, uscendo così dalla Champions League. A fine partita i giocatori assediano l’arbitro sloveno, con Arda Guler che viene espulso. Il caos travolge ovviamente la Spagna. I media iberici gridano allo scandalo, con Marca che apre con l’eloquente titolo: “Injusticia”, ovvero “Ingiustizia”, proprio in riferimento all’espulsione di Camavinga.