mercoledì, 15 Aprile , 26

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

(Adnkronos) -  Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16...

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento...

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

(Adnkronos) - Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa...

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCamavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: "Ingiustizia"
camavinga-espulso,-caos-in-bayern-monaco-real-madrid.-in-spagna:-“ingiustizia”
Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: “Ingiustizia”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: “Ingiustizia”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Caos e proteste in Bayern Monaco-Real Madrid. Oggi, mercoledì 15 aprile, i tedeschi hanno battuto gli spagnoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, imponendosi per 4-3 al termine di una partita spettacolare condizionata però dall’espulsione, contestatissima, di Eduardo Camavinga nel finale di partita. 

Succede tutto all’86’. Il centrocampista francese, subentrato nel corso del secondo tempo, riceve un primo cartellino giallo al 78′, rimediando la seconda ammonizione dopo soli otto minuti. Il motivo? Perdita di tempo. Sul punteggio di 3-2 per i suoi, e quindi con il discorso qualificazione in perfetta parità, Camavinga porta a spasso il pallone per il campo e lo allontana per rallentare la ripresa del gioco bavarese, ma l’arbitro Vincic estrae il secondo giallo e conseguente cartellino rosso. 

Furiose le proteste del Real Madrid, con Vinicius che applaude ironicamente al direttore di gara, e gli uomini di Arbeloa che prendono subito due gol, uscendo così dalla Champions League. A fine partita i giocatori assediano l’arbitro sloveno, con Arda Guler che viene espulso. Il caos travolge ovviamente la Spagna. I media iberici gridano allo scandalo, con Marca che apre con l’eloquente titolo: “Injusticia”, ovvero “Ingiustizia”, proprio in riferimento all’espulsione di Camavinga. 

 

Previous article
Borges serve dal basso sul match point, Etcheverry ‘offeso’. E Barcellona fischia
Next article
Fiorentina-Crystal Palace: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

(Adnkronos) -  Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16 aprile 2026. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento dell'uranio. Si apre uno spiraglio per un nuovo round di colloqui tra Usa e Iran per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

(Adnkronos) - Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di 'Pechino Express'. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di pomeriggio? Per il controllo della glicemia la risposta cambia a seconda dell'orario, soprattutto se si soffre...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.