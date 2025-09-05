Cambio al vertice del 232° Reggimento Trasmissioni: il Col. Pacetti subentra al Col. Tognon

Il Gruppo Trasmettitori “Gen. Giuseppe Perotti” protagonista alla cerimonia alla Caserma “Generale Gabriele Berardi” di Avellino Istituzioni e associazioni unite nel segno della memoria e della Patria

di Adriano Esposito*

AVELLINO – Nella prestigiosa cornice della Caserma “Generale Gabriele Berardi” di Avellino si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del 232° Reggimento Trasmissioni. Il Colonnello Alberto Tognon ha ceduto la Bandiera di Guerra e il comando al Colonnello Bruno Pacetti, in un momento carico di emozione e significato per l’intera comunità militare.

La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Brigata Francesco Modesto, Comandante delle Trasmissioni dell’Esercito, alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso.

La presenza del Gruppo Trasmettitori e delle Associazioni d’Arma

A rendere ancora più sentito l’evento, la partecipazione del Gruppo Trasmettitori “Gen. Giuseppe Perotti”, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Reggimento e la continuità della memoria storica. Il vessillo del Gruppo ha avuto come Alfiere Raffaele Carratore, brevettato ANPd’I, che ha rappresentato con fierezza i valori della tradizione militare.

Numerose anche le associazioni d’Arma e combattentistiche presenti: ANGET Napoli, FIDCA Metropolitana di Napoli, ANSI Napoli, ANMI, ANC, ANF con vessillo storico, ANB, UNUCI, ANCR e NAAPro Avellino. Un segnale forte di unità e condivisione dei valori fondanti delle Forze Armate.

Fanfara e onori militari: un tributo alla tradizione

Ad impreziosire la cerimonia è stata l’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri, che ha accompagnato i momenti salienti con il suo inconfondibile vigore musicale, rendendo l’atmosfera ancora più solenne.

Il Gruppo Trasmettitori ha espresso stima e riconoscenza al Colonnello Tognon per l’opera svolta e ha rivolto al nuovo Comandante, Colonnello Pacetti, gli auguri più sinceri per un percorso di successi futuri.

L’evento ha confermato, ancora una volta, quanto memoria, tradizione e spirito di appartenenza alla Patria siano valori condivisi e custoditi con orgoglio.

Onore ai Trasmettitori! Onore al Comandante delle Trasmissioni, Generale di Brigata Francesco Modesto.

*Gruppo Trasmettitori “Gen. Giuseppe Perotti”