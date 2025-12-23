cambio-alla-direzione-del-corriere-vinicolo:-arriva-fabio-ciarla

Milano, 23 dic. (askanews) – Cambio della guardia al Corriere Vinicolo. A partire da gennaio la guida della storica rivista di settore di Unione italiana vini (Uiv) passerà da Giulio Somma a Fabio Ciarla, giornalista enogastronomico classe 1977, già caporedattore, “proviente da una famiglia da sempre impegnata in diversi ambiti del mondo vitivinicolo italiano”.
“La redazione e l’editore – si legge in una nota della Uiv – ringraziano Giulio Somma per il lavoro svolto nei sette anni alla direzione del Corriere Vinicolo, caratterizzati da un costante impegno nel raccontare il mondo del vino con autorevolezza e rigore”.
Ciarla raccoglie il testimone “con l’obiettivo di proseguire nel solco tracciato, rafforzando il ruolo della testata come punto di riferimento per i professionisti della filiera vitivinicola, con uno sguardo attento all’evoluzione del settore e alle sfide future del comparto”.