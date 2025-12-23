martedì, 23 Dicembre , 25
cambio-alla-direzione-del-corriere-vinicolo:-arriva-fabio-ciarla
Cambio alla direzione del Corriere Vinicolo: arriva Fabio Ciarla

Cambio alla direzione del Corriere Vinicolo: arriva Fabio Ciarla

AttualitàCambio alla direzione del Corriere Vinicolo: arriva Fabio Ciarla
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 23 dic. (askanews) – Cambio della guardia al Corriere Vinicolo. A partire da gennaio la guida della storica rivista di settore di Unione italiana vini (Uiv) passerà da Giulio Somma a Fabio Ciarla, giornalista enogastronomico classe 1977, già caporedattore, “proviente da una famiglia da sempre impegnata in diversi ambiti del mondo vitivinicolo italiano”.

“La redazione e l’editore – si legge in una nota della Uiv – ringraziano Giulio Somma per il lavoro svolto nei sette anni alla direzione del Corriere Vinicolo, caratterizzati da un costante impegno nel raccontare il mondo del vino con autorevolezza e rigore”.

Ciarla raccoglie il testimone “con l’obiettivo di proseguire nel solco tracciato, rafforzando il ruolo della testata come punto di riferimento per i professionisti della filiera vitivinicola, con uno sguardo attento all’evoluzione del settore e alle sfide future del comparto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.