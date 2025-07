cambula:-protagonisti-network-internazionale-green-building

Lo dichiata il Consigliere indirizzo GBC Council Italia

Roma, 8 lug. – Paolo Cambula, Consigliere d’Indirizzo di Green Building Council Italia con delega alle relazioni internazionali, spiega come “far parte della grande famiglia dei Green Building Council nel mondo significa accedere a un network unico, dove le buone pratiche italiane si confrontano con quelle degli altri Paesi, generando valore reciproco e innovazione condivisa” Una relazione che si è rafforzata soprattutto con l’US Green Building Council, realtà storica da cui nacquero i primi protocolli internazionali, e che oggi guarda all’Italia come a un esempio avanzato di applicazione di principi ESG nel settore delle costruzioni.In questo scenario, la conferma dell’Italia come Paese ospitante del prossimo GBCI Europe CIRCLE – Milano 2026 – è un’ulteriore attestazione del crescente riconoscimento internazionale del nostro sistema.Ma la dimensione globale non è solo rappresentanza: è anche capacità progettuale. Si passa così dall’intesa alle azioni con l’iniziativa Building Life, uno dei principali progetti internazionali in ambito edilizio in Europa volto ad affrontare l’impatto totale degli edifici e che troverà ampio spazio proprio nel programma del Green Building Forum Italia 2025.”L’appuntamento del 27 ottobre a Milano sarà l’occasione per mostrare il lavoro svolto finora, ma anche per rafforzare legami, condividere esperienze e immaginare insieme il futuro del costruire sostenibile” conclude Cambula che tra i vari ospiti di rilievo sarà affiancato presso il Green Building Forum Italia proprio da Peter Templeton, Presidente dell’US Green Building Council, e Cristina Gamboa, CEO del World Green Building Council: presenze che confermano il valore strategico dell’evento e l’ambizione di farne un punto di convergenza per l’intera community internazionale.