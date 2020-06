Camden e Newark, laboratori per la polizia del dopo-Floyd

Modello “Camden” oppure “Newark”: mentre il dibattito sulla riforma della polizia entra nel vivo, sono in molti negli Stati Uniti a indicare le due città del New Jersey, che qualche anno fa hanno ripensato il loro corpo di sicurezza, come esempi da seguire. Soprattutto considerando quel calo del 50% del tasso di criminalità che le due virtuose della East coast vantano attualmente.

La domanda di una ‘nuova’ polizia è nata in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd per mano di un agente bianco – l’ennesimo episodio -; e la protesta che ne è susseguita è diventata una vera e propria richiesta dallo slogan “defund the police”.

