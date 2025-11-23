domenica, 23 Novembre , 25
camera-ardente-vanoni,-jannacci:-ornella-e-senza-fine
Camera ardente Vanoni, Jannacci: Ornella è senza fine

Camera ardente Vanoni, Jannacci: Ornella è senza fine

Video NewsCamera ardente Vanoni, Jannacci: Ornella è senza fine
Redazione-web
Di Redazione-web

“Milano non perde niente, conserva quello che le ha regalato”

Milano, 23 nov. (askanews) – “Quando l’ho saputo purtroppo ho cercato di essere vicino fino all’ultimo, ho fatto un piccolo omaggio che era quello che sentivo, la prima cosa che venuto in mente era di cantare di ‘Ma mi’. Anche se il mio padre diceva se vuoi invitare Ornella a cantare, Ornella è senza fine, era poliedrica”. Così Paolo Jannacci alla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro di Milano.”Non perde niente Milano perché grazie a Ornella, grazie al suo lavoro e al suo modo di interpretare la vita, anche pensando agli altri e alle storie più minime, Milano conserverà sempre lo status artistico che Ornella ci ha regalato”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.