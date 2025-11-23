camera-ardente-vanoni,-salvatores:-ha-vissuto-la-vita-mangiandosela

“Quando una persona bella se ne va perdiamo tutti qualcosa”

Milano, 23 nov. (askanews) – “Giusto ricordarla come una di noi e come una donna che ha saputo vivere la vita mangiandosela, nel senso godendosela”. Così il regista Gabriele Salvatores all’ingresso della camera ardente di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, allestita al Piccolo Teatro di Milano.Persa “una voce indimenticabile, perché particolare”, “una donna importante. Quando una persona così bella se ne va, perdiamo tutti qualcosa”, ha aggiunto.