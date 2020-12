Camera Commercio, Palmigiano nominato rappresentante negli Emirati Arabi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo importante traguardo internazionale per l’avvocato Alessandro Palmigiano, nominato rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Il legale palermitano “debutterà” ufficialmente domani e il 17 dicembre prossimi al Gulf International Congress di Dubai, il tradizionale appuntamento che quest’anno si svolgerà on line ma avrà una doppia valenza anche in vista dell’Expo Dubai in programma nel mese di ottobre 2021.

Come rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati, Palmigiano si occuperà di informare, preparare ed affiancare le imprese italiane che vogliono affacciarsi sul mercato mediorientale.

“Sono onorato di poter collaborare con una delle Camere di Commercio italiane più attive all’estero – commenta l’avvocato palermitano -.

