camera,-ironia-giachetti-sul-gelato:-ora-anche-la-panna-alla-buvette

La battuta durante gli interventi contro il ddl Valditara

Roma, 13 nov. (askanews) – “Oltre ai sei gusti c’è anche la panna, un grande risultato”. Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha ironizzato, in aula, sul nuovo servizio offerto dalla buvette di Montecitorio, il gelato.Giachetti ha preso la parola in aula, durante gli interventi delle opposizioni contro il ddl Valditara, ribadendo la condanna per le parole di ieri del ministro dell’Istruzione ma anche la necessità di abbassare i toni. “Devo chiedere scusa al collega Trancassini, l’ho anche in qualche modo aggredito per protestare perché i gusti del gelato sono solo sei e devo dare atto che la sollecitazione ha consentito l’aggiunta della panna. La notizia che possiamo dare a tutti i giornali che si occupano di questo è che abbiamo ottenuto un grande risultato”, ha concluso, ironicamente, Giachetti.