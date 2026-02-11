camera,-oggi-question-time-con-i-ministri-tajani,-roccella-e-urso

mercoledì, 11 Febbraio , 26

(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 11 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.  

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in ambito diplomatico per assicurare alle imprese italiane un accesso stabile alle catene di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riguardo ai minerali critici (Bergamini – Fi); sulla governance dell’UE, con particolare riferimento al superamento del diritto di veto e all’accorpamento delle cariche di Presidente del Consiglio europeo e di Presidente della Commissione europea (Della Vedova – MISTO-+EUROPA); sulle iniziative volte ad assicurare la tutela dei diritti degli insegnanti e degli studenti delle istituzioni educative cristiane di Gerusalemme (Lupi – Nm). 

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, risponde a una interrogazione sulle iniziative per il contrasto della violenza digitale di genere, con particolare riferimento al monitoraggio sistematico degli abusi sulla rete internet (Ravetto – Lega). 

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’acquisizione di imprese italiane da parte di investitori esteri, nonché a rilanciare la competitività delle medesime imprese (Pandolfo – Pd); sulle iniziative urgenti nei confronti di Stellantis al fine di affrontare le criticità dovute all’assenza di un piano per lo sviluppo delle produzioni in Italia (Grimaldi – Avs); sulle iniziative per contrastare il crollo della produzione degli stabilimenti Stellantis e salvaguardare investimenti, produzione e livelli occupazionali in Italia (Benzoni – Azione); sulle iniziative urgenti di carattere strutturale per la riduzione del costo dell’energia per le imprese italiane, al fine di preservare la competitività del sistema manifatturiero e scongiurare un processo di deindustrializzazione (Boschi – Iv); sulle iniziative volte a salvaguardare e rafforzare, in modo organico e strutturale, le imprese del sistema produttivo nazionale (Appendino – M5S); sulle ulteriori iniziative per rafforzare l’attrattività dell’Italia per gli investitori stranieri (Bignami – Fdi). 

 

