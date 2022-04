‘Camerata Assunta Almirante’: saluti fascisti al funerale

ROMA – Braccia tese per salutare la “camerata Assunta Almirante”. Finisce con un saluto fascista il funerale della moglie di Giorgio Almirante, il fondatore del Msi, morta martedì all’età di 100 anni. Sul sagrato della basilica di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli artisti a piazza del Popolo, ‘donna Assunta’ viene salutata al grido di “camerata”.

Mentre la bara viene caricata sul carro funebre, decine di braccia tese si levano in alto. In chiesa per il funerale presenti molti politici: Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Isabella Rauti, Gianfranco Rotondi, Nello Musumeci.

