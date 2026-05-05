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Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni
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Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni

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(Adnkronos) –
Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciare la nascita del piccolo Nautas Madden è stato il marito Benji Madden. “Io e Cameron siamo felici, grati ed emozionati nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figlio!”, è il messaggio condiviso dal musicista sui social. L’attrice ha risposto con delle emoji a cuore. Nell’immagine condivisa su Instagram Madden ha anche spiegato il significato del nome scelto per il piccolo, che deriva dalla parola latina “nauta”, ossia “marinaio, navigante, viaggiatore”. Tra i significati riportati da Madden anche “colui che intraprende un viaggio e non ha paura dell’ignoto”. 

Cameron Diaz, 53 anni, e Benji Madden, 47 anni, sono già genitori di Raddix e Cardinal, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2024, entrambi – secondo quanto riportano i media americani – attraverso la gestazione per altri.  

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