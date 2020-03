Camicioli: “Gattuso non molla mai, lo dice la sua storia. E’ stato bravo con il Napoli”

In attesa di scoprire quanto accadrà al Campionato di Serie A nei prossimi mesi, si continua a parlare anche di calcio giocato. Soprattutto quello che vede il Napoli protagonista. Una squadra che ha cambiato completamente la sua guida tecnica rispetto agli inizi della stagione. I primi mesi di questa stagione calcistica sono, infatti, stati particolarmente difficili tanto da costringere la dirigenza partenopea ad esonerare il tecnico Carlo Ancelotti. Una scelta che portato all’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Non è stato subito semplice salvo, poi, riuscire ad inanellare alcuni importanti risultati tra il Campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Sul momento dei partenopei è intervenuto Davide Camicioli, giornalista si Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Camicioli

“Al primo caso di Coronavirus ci si sarebbe dovuto fermare e non sto parlando solo di un caso sportivo. In Nba è bastata una sola partita e tutto il sistema si è fermato di conseguenza. Ci ha messo un po’ di più , invece, la Formula 1. Ci fermiamo e ripartiamo solo quando tutto questo sarà passato. Quest’incubo che da un lato ci fa unire da Nord a Sud.

Napoli? Gattuso è un uomo che non molla mai, la sua storia lo dice. Anche nei momenti di grande difficoltà, quando il Napoli non trovava la strada giusta, lui è stato bravo. E’ stato bravo soprattutto a non mollare ed ha lavorato anche apportando qualche piccolo ma grande cambiamento a livello tattico”.

