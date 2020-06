Mozione di Orlando Corsetti (Pd) per spostare i mezzi Ama parcheggiati in via Garibaldi in un vicino capannone. “Sindaca, facciamo un sopralluogo: poi le offro un caffè»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Camion dei rifiuti sulla Passeggiata del Gianicolo, lo scandalo arriva in Campidoglio Il video proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento