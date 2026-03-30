camorra,-blitz-contro-casalesi:-23-arresti-nel-clan-zagaria

L’operazione dei carabinieri di Caserta e del Ros di Napoli

Milano, 30 mar. (askanews) – Maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo legato al clan dei casalesi, fazione Zagaria. Su richiesta della Dda di Napoli, il gip ha disposto 23 misure cautelari: 19 persone in carcere e 4 ai domiciliari.L’indagine, avviata nel 2019, ha ricostruito l’attività di un’organizzazione attiva tra estorsioni, usura, traffico di droga e controllo di settori economici. Il gruppo sarebbe stato gestito da familiari del capo clan, con ruoli divisi tra gestione operativa e collegamento con i vertici.Tra le contestazioni anche intestazioni fittizie, gestione di slot machine e imposizioni nelle compravendite di terreni. Individuati esercizi commerciali usati come basi operative.Sequestrati 600 cartucce e circa 11 chili di stupefacenti. Disposto inoltre il sequestro preventivo di beni per circa 40 milioni di euro. Tra gli arrestati anche il nipote del boss, rintracciato e catturato a Tenerife, dove si era trasferito dopo la scarcerazione.