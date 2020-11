Campagna “Finalmente si riparte, la pallanuoto deve farsi sentire”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho una perplessità su me stesso: in panchina non vado da nove mesi e chissà per quanto ancora. Non ricordo da quanto non analizzo una gara. E allora ho pensato: o mi rincoglionisco del tutto oppure dopo anni di concentrazione faccio riposare la testa e va a finire che mi viene pure una genialata”. Queste le considerazioni che il ct della nazionale azzurra di pallanuoto, Sandro Campagna, affida al Corriere dello Sport in un’intervista in edicola oggi. Finalmente ripartono i campionati e il condottiero del Settebello non può che esserne felice. “Il nostro è uno sport invisibile da marzo,

