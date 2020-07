Campagna Minambiente su smaltimento corretto di mascherine e guanti

ROMA (ITALPRESS) – Gettare mascherine e guanti nell’indifferenziato, servirsi il più possibile di quelli riutilizzabili, non buttarli a terra per evitare gravi danni all’ambiente. Si concentra su questi tre punti la campagna di comunicazione del ministero dell’Ambiente, in collaborazione con la Guardia Costiera, Ispra, Iss, Enea e la commissione Colao, presentata dal ministro Sergio Costa, nella sede del Comando generale della Guardia Costiera. “Ricordati: mascherine e guanti vanno nell’indifferenziata. Oh, lo faccio anche io, eh!”, dice l’attore Enrico Brignano nello spot video realizzato dal ministero insieme con la Guardia Costiera. Oltre a questo spot, parte oggi una campagna social “Alla natura non serve”,

