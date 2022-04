Campanalunga: “Un percorso fatto di azioni concrete al servizio degli altri”

Nasce ufficialmente l’Inner Wheel di Aversa con il primo cittadino, Alfonso Golia e il Presidente del Rotary Club Aversa “Terra Normanna”, Francesco Matacena

Si è tenuta presso il Vega Food, zona ASI Aversa, la cerimonia di consegna della Charter (la carta di appartenenza) al Club Inner Wheel di Aversa, rientrante nel Distretto 210.

Al tavolo di rappresentanza Ebe Martines Panitteri, Presidente Internazionale, Donatella Nicolich Polizzi, rappresentante nazionale, Liliana Del Grosso Russo, Governatrice del Distretto 210, Vittoria Giancaspro Colucci, Segretaria Distrettuale, Rosalba Rossano Tufano, Tesoriere Distrettuale, Trofimena Forte, Chairman del Comitato dell’Espansione; Elena Sanpaolo Antonacci, Chairman del Comitato di Servizio Internazionale, Lucia D’Aversa, Responsabile Internet Distrettuale, Matilde Simonetti, Segretaria I.W. c’è stato il taglio del nastro del nuovo Club, le cui socie presteranno il loro impegno quotidiano per realizzare tante iniziative solidaristiche sul territorio.

Presente il sindaco di Aversa Alfonso Golia, autorità civili e militari, rappresentanti Inner Wheel provenienti da altri distretti, il Presidente del Rotary Club Aversa “Terra Normanna” Francesco Matacena.

Fiocco rosa, dunque, per l’associazionismo aversano che si arricchisce di una nuova, valida e fattiva presenza femminile; il neo club Inner Wheel di Aversa conta già 37 socie. Inner Wheel è una delle più diffuse associazioni internazionali femminili no profit al mondo, vanta quattro rappresentanti all’Onu e una vasta rete di Club diffusi nei diversi continenti e paesi.

Un traguardo che ha visto, in tanti distretti, le donne dei club essere pienamente protagoniste della comunità con rilevanti azioni progettuali per le città.

Sono donne che esercitano le proprie attività con passione, determinazione e professionalità e che vogliono mettere al servizio della comunità non solo la propria esperienza professionale ma anche l’enorme bagaglio morale ed umano che potrà contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini; donne animate da grande motivazione e mosse dai principi di amicizia, condivisione e servizio.

Soddisfazione della presidente dell’Inner Wheel di Aversa Rossella Campanalunga. “Un ringraziamento a tutte le socie che hanno deciso di iniziare quest’avventura; alle autorità Inner Wheel del Distretto 210 e a quelle che ci hanno onorato della loro presenza provenienti da altri distretti ed a tutti coloro che ci sostengono, alle amiche e agli amici che sono voluti intervenire alla cerimonia di consegna della Charter.

Ci aspetta un percorso fatto di azioni concrete al servizio degli altri. Molti gli ambiti in cui il Club opererà quali il sostegno alla donna, supporto agli anziani, ai bambini ed alle comunità, promozione della cultura.

Le socie sono desiderose di iniziare al più presto i progetti che abbiamo in cantiere, animate da grande motivazione; siamo certe che non solo con il nostro impegno ma anche con la volontà di condividere le iniziative di servizio con le altre associazioni operanti nel territorio si potrà arrivare lontano, affinché l’unione delle forze possa essere la risposta ai tanti bisogni delle popolazioni, anche straniere. Spero che altre donne decidano di unirsi a noi per percorrere un tragitto insieme, fatto di tappe di solidarietà ed aiuto al prossimo”.

