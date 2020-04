Paziente negativa al tampone a Pozzuoli si rivela positiva all’Ospedale del Mare. Decine di contagiati e reparto di Medicina nel caos. In serata De Luca proroga al 20 aprile la “zona rossa» per Ariano Irpino e non invece per i 5 Comuni chiusi del Vallo di Diano

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Campania, 3769 positivi e 248 vittime

Contagi all’ospedale di Pozzuoli

Irpinia, prorogata la “zona rossa» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento