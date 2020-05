Campania, bonus 500 euro famiglie, ecco le domande ammesse

Sul sito dell’Assessore all’Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini, è disponibile l’elenco dei primi 26mila beneficiari del bonus “con le famiglie” previsto nel programma del piano socio economico, della Regione Campania.

Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

Elenco delle 26635 domande ammesse – I Blocco (Clicca qui)