Campania, confermato l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale

Chiarimento del Presidente della Giunta regionale della Campania relativo all’ordinanza n. 32 del 12/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19), pubblicata sul BURC n. 76 del 12/04/2020, con la quale è stata, tra l’altro, confermata l’ordinanzaA n.24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, con ulteriore previsione che: “E’ fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione per il personale di bordo e per i passeggeri” si fornisce il seguente chiarimento.