NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, il Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2021, il Bilancio Regionale 2021-2023 e la Legge di stabilità regionale per il 2021.

La manovra economica, presentata dall’assessore regionale Ettore Cinque e dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone, ha un valore di 30 miliardi ed è quasi del tutto vincolata.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione del Bilancio regionale e per il lavoro svolto in Commissione e in Consiglio, che ha visto un profondo senso di responsabilità e una costruttiva collaborazione tra maggioranza e opposizioni,

L’articolo Campania, Consiglio approva Bilancio 2021-2023 e Legge Stabilità proviene da Notiziedi.

