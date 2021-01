Campania, De Luca “Rischiamo la zona rossa”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo registrando picchi di contagio preoccupanti: alcuni comportamenti rischiano di farci passare direttamente in zona rossa”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Il governatore invita tutti a non abbassare la guardia in questo momento delicato e lancia l’allarme per la situazione epidemiologica di Torre Annunziata dove il virus non accenna a rallentare: “Sono registrati 260 contagi (600 positivi ogni 100 mila abitanti): segnaleremo al sindaco questa criticità affinchè prenda i provvedimenti del caso”. Più sereno infine il clima nel capoluogo di regione,

