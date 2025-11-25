Campania: I musei ancora più accessibili e alla portata di tutti

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 15:30

Sala “Don Peppe Diana e Vittime di tutte le Mafie” – Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale Napoli, Isola F13 – Napoli

Napoli, 25 novembre 2025 – Saranno presentati mercoledì 26 novembre i risultati del Progetto E.LIS.A. II Edizione e il calendario delle inaugurazioni dei percorsi di accessibilità realizzati nei principali siti culturali della Campania. L’appuntamento è fissato per le ore 15:30 presso la Sala “Don Peppe Diana e Vittime di tutte le Mafie” del Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale, Isola F13 – Napoli.

Un progetto di sistema per l’accessibilità culturale. Il progetto, promosso dalla Regione Campania – Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili – in collaborazione con l’ENS – Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale della Campania, è coordinato dalla Fondazione IFEL Campania con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’iniziativa ha visto la collaborazione dei più importanti musei, parchi archeologici e luoghi della cultura della regione, con l’obiettivo di ampliare il patrimonio culturale campano accessibile e fruibile da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con sordità.

Il partenariato del progetto – come nella precedente edizione – si caratterizza per una dimensione fortemente territoriale e sociale, grazie al coinvolgimento di otto Ambiti Territoriali Sociali:

Consorzio Sociale Valle dell’Irno S6 – Baronissi;

Consorzio Servizi Sociali A5 – Atripalda;

Azienda Speciale Consortile Servizi Sociali B02 – San Giorgio del Sannio;

Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito Territoriale C08 – Santa Maria Capua Vetere;

Ambito N28 – San Giorgio a Cremano;

Piano sociale di zona Ambito S07 – Roccadaspide;

Ambito Sociale N23 – Nola;

Ambito Territoriale Sociale N30 – Torre Annunziata.

Gli Ambiti hanno svolto un ruolo decisivo di innovazione sociale e di coinvolgimento diretto dei destinatari finali del progetto, garantendo una progettazione partecipata e rispondente ai bisogni reali.

I contenuti della conferenza. Nel corso della presentazione istituzionale verranno illustrati:

il trailer del progetto ;

; il calendario ufficiale delle inaugurazioni presso ciascun museo e parco archeologico partner.

I siti coinvolti. Sei tra i più importanti luoghi della cultura campana hanno aderito al progetto:

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) ;

; Museo e Real Bosco di Capodimonte ;

; Reggia di Caserta ;

; Parco Archeologico di Pompei ;

; Parchi Archeologici di Paestum e Velia ;

; Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Un modello di collaborazione innovativo. Il Progetto E.LIS.A., giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un modello innovativo di collaborazione interistituzionale che pone la Campania all’avanguardia nelle politiche di accessibilità culturale, in linea con le più recenti normative europee e nazionali in materia di inclusione. L’approccio integrato – che unisce valorizzazione culturale, innovazione tecnologica e politiche sociali – configura un esempio replicabile di governance territoriale partecipata.

Alla conferenza interverranno i rappresentanti istituzionali della Regione Campania, degli enti partner e dei siti culturali coinvolti.

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Accrediti stampa:

Si prega di confermare la partecipazione.

CONTATTI STAMPA

Fondazione IFEL Campania

E-mail: coordinamentoelisa@ifelcampania.it

www.ifelcampania.it