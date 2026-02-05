giovedì, 5 Febbraio , 26

Pacchetto Sicurezza, Meloni: “Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza”

(Adnkronos) - "Oggi il Consiglio dei ministri ha...

Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterranea

(Adnkronos) - Il nuovo missile balistico a medio...

Esofagite eosinofila, in Italia la prima terapia per bambini tra 1 e 11 anni

(Adnkronos) - Anche in Italia è disponibile il...

Mieloma, ematologo Corso: “Migliorata sopravvivenza e qualità della vita”

(Adnkronos) - "Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza...
campania,-m5s-augura-buon-lavoro-ai-nuovi-presidenti-e-vicepresidenti-di-commissione-del-consiglio-regionale
Campania, M5S augura buon lavoro ai nuovi presidenti e vicepresidenti di commissione del Consiglio regionale

Redazione-web
Di Redazione-web

Desideriamo rivolgere un sentito in bocca al lupo a Elena Vignati, nominata vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Impresa, a Raffaele Aveta, nuovo presidente della Commissione Agricoltura, e a Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente.

Siamo certi che Elena, Raffaele e Salvatore, con la loro passione, competenza e dedizione, sapranno onorare al meglio il nuovo incarico, lavorando con serietà per il bene della nostra Regione e per affrontare con visione e concretezza le sfide che ci attendono in ambiti centrali come il lavoro, l’ambiente, l’impresa e l’agricoltura.

Il MoVimento 5 Stelle continuerà a dare il proprio contributo con spirito costruttivo, per costruire una Campania più giusta, verde e vicina ai bisogni dei cittadini.

