Campania, nuova ordinanza, De Luca “richiude” i negozi

Come evidenziato sulla sua pagina facebook e pubblicato sul burc regionale, la Campania detta ulteriori regole alla riapertura delle attività “sbloccate dal governo”. Novità per cartolibrerie e negozi per bambini. Una sfida del governatore della Campania che inevitabilmente con questa ordinanza non condivide le scelte fatte dal governo.

Così De Luca sulla sua pagina facebook: ho appena firmato l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.