Campania, Pd approva ‘regolamento trasparenza’ per amministrative

Misiani: “Contributo per rafforzare strumenti di garanzia”

Roma, 8 apr. (askanews) – Il Pd vara il ‘regolamento per la trasparenza’ in vista delle amministrative 2024 in Campania. Il testo è stato approvato oggi dal commissario regionale dei democratici nella regione Campania, dai segretari provinciali e dalla commissaria della Federazione di Caserta.

In una nota del Pd si spiega che “il regolamento, la cui costruzione è stata avviata da metà gennaio, va ad integrare gli strumenti già esistenti nello Statuto e nel Codice Etico del Partito democratico, riprende e rafforza analoghe iniziative assunte in passato per alcune elezioni amministrative (tra cui – recentemente – quelle per i comuni di Napoli e Torre del Greco)”.

“Con l’adozione di queste regole – dice il commissario Antonio Misiani – siamo convinti di aver dato un contributo utile per rafforzare gli strumenti a garanzia sia della comunità del Pd che delle donne e degli uomini che faranno parte delle liste del Pd per le prossime elezioni amministrative”.

(Segue)